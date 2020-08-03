В окупованому Криму нарахували 38 нових випадків COVID-19

В окупованому Криму та Севастополі підтверджено 38 нових випадків захворювання на COVID-19.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомляє в Фейсбук Кримська правозахисна група.

"За минулу добу в Криму та Севастополі офіційно підтвердили 38 нових випадків захворювання на COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Два випадки з 38-ми зареєстровані у Севастополі. За інформацією "влади" міста, один із хворих - чоловік, який приїхав до Севастополя на відпочинок. Ще один позитивний тест на COVID-19 підтвердили вже у місцевої жительки.

Всього з початку року в Севастополі на нову коронавірусну інфекцію захворіли 354 людини.

На решті частини півострова окупаційною владою Криму за добу підтверджено 36 випадків нової коронавірусної інфекції.

На поточний період у Криму без урахування Севастополя зареєстровано 1305 випадків захворювання на COVID-19.

Всього в Криму та Севастополі з початку пандемії зареєстровано 1659 випадків, померли 43 людини.

Кримська правозахисна група нагадує, що статистика захворюваності на COVID-19, що надається окупаційною владою Криму, не показує реальної ситуації. Українські профільні служби не мають доступу на півострів, щоб вести моніторинг. Достовірність відомостей щодо ситуації з коронавірусною інфекцією в Криму також не підтверджена міжнародними організаціями.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 3 серпня лабораторно підтвердили 73 158 випадків COVID-19, із них за добу - 990.

Фото: ATR