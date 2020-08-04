Суд РФ продовжив до 12 листопада арешт фігурантам "бахчисарайської справи"

У Ростові-на-Дону, РФ, Південний окружний військовий суд продовжив термін тримання під вартою фігурантам другої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» до 12 листопада.

Про це передає Укрінформ з посиланням на інформацію Кримської солідарності у Фейсбуці.

«Південний окружний військовий суд постановив продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою всім підсудним у справі другої бахчисарайської групи Хізб ут-Тахрір до 12 листопада включно", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що виключення не зроблено навіть для батька 13-ти дітей - вчителя фізкультури і активіста Сервера Зекір'яєва.

"Для мене очевидно, що настільки довге продовження запобіжного заходу вже схоже на міру покарання. Мій підзахисний Зекір'яєв є батьком 13-ти дітей. Підозрювати, що він сховається, годі й говорити", - зазначив адвокат Олексій Ладін.

Інші захисники також наполягали на обранні іншого запобіжного заходу для кримчан, але суд не взяв до уваги доводи адвокатів.

Фігуранти справи перебувають у СІЗО майже три роки.

У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисарая. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекір'яєв і Ернес Аметов. ФСБ Росії інкримінує їм участь у забороненій у Росії та анексованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».

21 травня 2018 року в Криму було затримано координатора «Кримської солідарності» Сервера Мустафаєва і жителя села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїлова. Звинувачення проти них долучили до Бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір».

15 листопада 2019 року Південний військовий окружний суд російського Ростова-на-Дону почав розглядати цю справу по суті.