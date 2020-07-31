Прокуратура АРК посилить протидію порушенням в'їзду/виїзду на територію півострова

У роботі прокуратури Автономної Республіки Крим серед пріоритетів - посилення ефективності протидії порушенням порядку в'їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію України, а також - забезпечення невідворотності покарання для осіб, які вчиняють воєнні злочини в Криму.

На цьому наголосив 31 липня на нараді у прокуратурі автономії в.о. прокурора Криму Віталій Секретар, інформує пресслужба АРК.

«Зважаючи на особливості роботи прокуратури автономії, необхідно сфокусувати увагу довкола таких пріоритетних напрямів, як розкриття злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Більш ефективною має стати діяльність у сфері протидії порушенням порядку в'їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію України, злочинам в бюджетній сфері та корупційним правопорушенням», - наголосив Секретар.

Він уточнив, що також необхідно повною мірою забезпечити невідворотність покарання для осіб, які вчиняють злочини проти основ нацбезпеки України, воєнні злочини і злочини проти людяності на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополя.

Секретар нагадав останні вагомі позитивні досягнення у роботі відомства, зокрема, винесення судом вироку колишньому «міністру охорони здоров’я Республіки Крим» за вчинення держзради та призначення йому покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

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Зазначається, що до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду вже було направлено 8 інформаційних повідомлень про окремі воєнні злочини та злочини проти людяності.

Метою цих повідомлень є початок повноцінного розслідування Офісом прокурора Міжнародного кримінального суду воєнних та злочинів проти людяності, вчинених у Криму.

Фото: ark.gp.gov.ua