Київ порушив в ОБСЄ тему штрафів для кримчан за українські паспорти

Україна закликає ОБСЄ та держави-учасниці активно займатися питаннями порушення прав людини та основних свобод в окупованому Криму, у тому числі, що стосується обмеження свободи руху для громадян України до Криму та у зворотному напрямку.

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Під приводом боротьби із захворюванням COVID-19 громадянам України, які постійно проживають на тимчасово окупованій території АР Крим та міста Севастополя та яким незаконно у примусовому порядку було видано російські паспорти окупаційною адміністрацією, дозволено покинути тимчасово окуповану територію та повернутися лише один раз. Мешканці Криму, які відмовилися отримати російський паспорт, вважаються іноземцями і можуть виїхати, але вже без можливості повернення до Криму", - заявив Цимбалюк.

Український дипломат також поінформував присутні іноземні делегації країн-учасниць ОБСЄ про те, що окрім цих обмежень свободи пересування, російська окупаційна влада також почала виписувати штрафи мешканцям Криму за пред'явлення українських паспортів під час перетину адміністративної межі з окупованим Кримом.

"Згідно з повідомленнями, окупаційна влада вимагає використання для перетину лише російські паспорти. Ми закликаємо держави-учасниці, ОБСЄ та її інституції продовжувати приділяти увагу ситуації з правами людини та основними свободами на тимчасово окупованому Кримському півострові. Як ми вже неодноразово повторювали, він не повинен перетворитися на"сіру зону" у регіоні ОБСЄ", - заявив Цимбалюк.

Він в черговий раз закликав РФ припинити свою незаконну окупацію Криму, мілітаризацію Чорного та Азовського морів, а також агресію проти України.