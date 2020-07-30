У Росії перенесли суд про дострокове звільнення блогера Мемедемінова
Про це повідомляє в Facebook Кримська правозахисна група.
«Богаєвський районний суд у Ростовській області РФ переніс розгляд клопотання адвоката про умовно-дострокове звільнення кримського блогера, громадянського журналіста Нарімана Мемедемінова, засудженого за публічні заклики до тероризму», - йдеться у повідомленні.
За словами адвоката Едема Семедляєва, розгляд клопотання захисту перенесли у зв'язку з тим, що адвокатом була написана заява про участь у засіданні по відеоконференцзв'язку.
Як виявилося, в цьому суді «немає такої можливості».
Засідання було перенесено на 12 серпня.
Як повідомлялося, у жовтні 2019 року Південний окружний військовий суд в м. Ростов-на-Дону засудив Мемедемінова до двох з половиною років ув'язнення в колонії-поселенні, заборонивши йому також займатися адмініструванням сайтів протягом двох років. Громадянського журналіста визнали винним в «публічних закликах до терористичної діяльності».
Захист відразу направив клопотання про дострокове звільнення політв'язня, коли він ще перебував в СІЗО в Ростові-на-Дону, але Кіровський районний суд, куди було відправлено звернення згідно з територіальною підсудністю, не встиг його розглянути по суті, так як Мемедемінова майже відразу етапували в колонію-поселення.
Зараз Мемедемінов перебуває в колонії-поселенні №8 в сел. Садковський Ростовської області.
Захист повторно подав клопотання про умовно-дострокове звільнення кримськотатарського громадянського журналіста Нарімана Мемедемінова.
За даними правозахисного центру «Меморіал», переслідування Мемедемінова пов'язане з його активною правозахисною і журналістською діяльністю, а також критикою російських правоохоронних органів.