У Росії перенесли суд про дострокове звільнення блогера Мемедемінова

У Ростовській області Богаєвський районний суд переніс розгляд клопотання про умовно-дострокове звільнення громадянського журналіста з Криму Нарімана Мемедемінова.

Про це повідомляє в Facebook Кримська правозахисна група.

«Богаєвський районний суд у Ростовській області РФ переніс розгляд клопотання адвоката про умовно-дострокове звільнення кримського блогера, громадянського журналіста Нарімана Мемедемінова, засудженого за публічні заклики до тероризму», - йдеться у повідомленні.

За словами адвоката Едема Семедляєва, розгляд клопотання захисту перенесли у зв'язку з тим, що адвокатом була написана заява про участь у засіданні по відеоконференцзв'язку.

Як виявилося, в цьому суді «немає такої можливості».

Засідання було перенесено на 12 серпня.

Як повідомлялося, у жовтні 2019 року Південний окружний військовий суд в м. Ростов-на-Дону засудив Мемедемінова до двох з половиною років ув'язнення в колонії-поселенні, заборонивши йому також займатися адмініструванням сайтів протягом двох років. Громадянського журналіста визнали винним в «публічних закликах до терористичної діяльності».

Захист відразу направив клопотання про дострокове звільнення політв'язня, коли він ще перебував в СІЗО в Ростові-на-Дону, але Кіровський районний суд, куди було відправлено звернення згідно з територіальною підсудністю, не встиг його розглянути по суті, так як Мемедемінова майже відразу етапували в колонію-поселення.

Зараз Мемедемінов перебуває в колонії-поселенні №8 в сел. Садковський Ростовської області.

Захист повторно подав клопотання про умовно-дострокове звільнення кримськотатарського громадянського журналіста Нарімана Мемедемінова.

За даними правозахисного центру «Меморіал», переслідування Мемедемінова пов'язане з його активною правозахисною і журналістською діяльністю, а також критикою російських правоохоронних органів.