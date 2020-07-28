Російському пілоту, який літав до окупованого Криму, повідомили про підозру та оголосили в розшук

Російському пілоту, який здійснював незаконні польоти до окупованого Криму, повідомили про підозру.

Про це інформує пресслужба прокуратури АРК.

«Прокуратура автономії спільно з ГУСБУ в АР Крим повідомили про підозру пілоту однієї з російських авіакомпаній у порушенні правил міжнародних польотів (ч.1 ст. 334 ККУ) та у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 ККУ)», - йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що пілот однієї з російських авіакомпаній, знаючи що аеропорт «Сімферополь» є тимчасово закритим для польотів відповідно до розпорядження уряду №424-р від 30 квітня 2014 року, порушуючи встановлені обмеження здійснення польотів в межах окупованого півострова, не маючи відповідного дозволу Державіаслужби України, неодноразово здійснював авіарейси та незаконно переправляв осіб через держкордон на територію окупованого півострова, порушуючи при цьому правила міжнародних польотів.

Наразі підозрюваного оголошено в розшук.