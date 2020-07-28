Російському пілоту, який літав до окупованого Криму, повідомили про підозру та оголосили в розшук

Російському пілоту, який літав до окупованого Криму, повідомили про підозру та оголосили в розшук

Укрінформ
Російському пілоту, який здійснював незаконні польоти до окупованого Криму, повідомили про підозру.

Про це інформує пресслужба прокуратури АРК.

«Прокуратура автономії спільно з ГУСБУ в АР Крим повідомили про підозру пілоту однієї з російських авіакомпаній у порушенні правил міжнародних польотів (ч.1 ст. 334 ККУ) та у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 ККУ)», - йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що пілот однієї з російських авіакомпаній, знаючи що аеропорт «Сімферополь» є тимчасово закритим для польотів відповідно до розпорядження уряду №424-р від 30 квітня 2014 року, порушуючи встановлені обмеження здійснення польотів в межах окупованого півострова, не маючи відповідного дозволу Державіаслужби України, неодноразово здійснював авіарейси та незаконно переправляв осіб через держкордон на територію окупованого півострова, порушуючи при цьому правила міжнародних польотів.

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Наразі підозрюваного оголошено в розшук.

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