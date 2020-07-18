У окупованому Криму — ще 14 заражених коронавірусною інфекцією

У окупованому РФ Криму зафіксовано ще 14 випадків зараження коронавірусною інфекцією.

Про це у Facebook повідомляє Кримська правозахисна група.

"За добу в Криму виявили 14 випадків зараження коронавірусною інфекцією", - повідомляє КПГ з посиланням на "МОЗ" Криму.

Про нові випадки зараження в Севастополі не повідомляється.

Всього з початку пандемії на півострові заразилися коронавірусною інфекцією 1 216 осіб, 37 померли.

Фото: СТК