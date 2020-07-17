Рада закликає світ визнати нелегітимним російське "голосування" в окупованому Криму

Верховна Рада ухвалила постанову "Про Заяву Верховної Ради України щодо нелегітимного проведення загальноросійського голосування по поправках до Конституції Російської Федерації на тимчасово окупованій території України - в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі" (3736).

Постанову підтримали 306 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Згідно з пояснювальною запискою, основними положеннями заяви є заклики до членів парламентів іноземних держав та міжнародних парламентських організацій забезпечити невизнання результатів згаданого голосування в частині їх проведення на території тимчасово окупованого Криму, звертаючи увагу, що проведення загальноросійського голосування по поправках до конституції РФ має на меті легалізацію та закріплення у російській конституції незаконної анексії АР Крим та Севастополя, обмеження пріоритету міжнародного права на території Російської Федерації

Очікується, що прийняття постанови також дозволить Україні вкотре привернути увагу світової спільноти до комплексних проблем із захистом прав людини, пов’язаних із тимчасовою окупацією Російською Федерацією території Автономної Республіки Крим, та продовжити посилення міжнародного політичного та економічного тиску на Російську Федерацію, у тому числі у вигляді обмежувальних заходів, пов’язаних із тимчасовою окупацією АР Крим та м. Севастополь, дозволить відновити суверенітет, територіальну цілісність та незалежність нашої держави у міжнародно визнаних кордонах.

Як повідомлялося, в Росії з 25 червня до 1 липня цього року проходив референдум щодо поправок до конституції РФ, які обнуляють президентські терміни Володимира Путіна, за що проголосували 77,9% учасників референдуму.

При цьому Росія проводила голосування й на території окупованого Криму. Так звана влада заявила, що на Кримському півострові підтримка поправок становила понад 90%. Явка по Росії становила 67,9%, у Криму – 81%.

Як заявило Посольство Великої Британії в Україні, "використання Росією території Криму для голосування за поправки до конституції РФ є неприпустимим". Велика Британія не визнає і ніколи не визнає такого голосування на суверенній українській території.

Також голова Комітету Європарламенту із закордонних справ Девід Макалістер та євродепутат Томас Тобе заявили про те, що Європарламент ніколи не визнає легітимність такого опитування в анексованому Криму.