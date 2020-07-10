Експерт — про поправки до Конституції РФ: Це не референдум, а показуха

Референдум щодо обнулення повноважень президента РФ Володимира Путіна проводився задля того, щоб продемонструвати західним державам, що в Росії все відбувається в демократичний спосіб і продовження повноважень президента - це бажання саме народу.

Таку думку висловив директор Центру зовнішньополітичних досліджень Сергій Пархоменко у програмі «На самом деле: Крым» телеканалу «Дім».

«Це бажання показати, що Путін не просто продовжив собі термін або Державна дума змінила перебування нинішнього президента при владі. А начебто як народ проголосував, прийшов і сам сказав «так» зі змінами до Конституції, і сказав «так» можливості Путіна обиратися на новий термін в 2024 році. А те, що відбувалося в Криму і те, що відбувалося з населенням територій тимчасово окупованого Донбасу, іншими словами, як злочин, порушення норм міжнародного права - назвати не можна. Тому що це не референдум, це була показуха. Це був примус громадян України до волевиявлення на референдумі держави-агресора. Тому жодної правової основи для визнання цього референдуму взагалі не існує», - наголосив Пархоменко.

Він переконаний, що якщо в цьому референдумі брали участь українці, які мешкають на території окупованого Донбасу, то він вже є нелегітимним.

«Захід не повинен визнавати результати обнулення до Конституції. Крім того, в Конституції, новій її редакції, передбачається не лише право Путіна в 2024 році обиратися на новий термін, однак вона фактично порушує і всі норми міжнародного права. Тому що вона ставить пріоритетним внутрішнє, внутрішньоросійське, над міжнародним», - вважає експерт.

Таким чином Росія демонструє, що вона не зважає на жодне міжнародне право, зазначив він.

Як повідомлялося, 25 червня - 1 липня в Росії й окупованому нею Криму відбувалось голосування із внесення поправок до конституції РФ, одна з яких стосується "обнулення" президентських термінів Путіна, що дозволить йому брати участь у виборах ще двічі.

3 липня Путін підписав указ "Про офіційне опублікування Конституції Російської Федерації з внесеними до неї поправками". Поправки набули чинності наступного дня.

Європейський Союз не визнає проведення Росією на території Криму референдуму про внесення поправок до російської Конституції.