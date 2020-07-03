Україна в ОБСЄ закликала до санкцій через "референдум" РФ на окупованих територіях

Україна закликає міжнародних партнерів відреагувати, у тому числі посиленням санкційного тиску, на залучення Росією жителів окупованих територій Донбасу та Криму до голосування за поправки до конституції РФ.

Про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Україна та багато держав-учасниць раніше вже піднімали питання російських паспортів, незаконно виданих та нав’язаних місцевим жителям окупованих територій Донбасу та Криму. Власники цих паспортів, зокрема, були змушені брати участь у нещодавньому голосуванні щодо змін до конституції Російської Федерації", - зазначив дипломат.

Цимбалюк звернув увагу на те, що неурядові громадські організації вже повідомляли про випадки, коли незаконно затриманих кримських татар змушували голосувати за зміни до конституції РФ та карали за відмову це зробити.

"МЗС України рішуче засудило це голосування на окупованих територіях України як порушення фундаментальних норм і принципів міжнародного права та законодавства України. Як заявляла делегація України на попередньому засіданні Постійної ради, це також викликає серйозні сумніви щодо загальних результатів голосування. Ми закликаємо наших міжнародних партнерів відреагувати на це чергове грубе порушення Росією суверенітету та територіальної цілісності України, у тому числі шляхом посилення санкційного тиску", - заявив Цимбалюк.

Окремо очільник місії України при ОБСЄ вказав на те, що російська сторона, замість виведення та роззброєння своїх незаконних збройних формувань, військової техніки та найманців з території України, провела 24 червня військові паради у Донецьку та Луганську. Такі ж паради були проведені і у тимчасово окупованому Криму, у тому числі із залученням неповнолітніх.

"МЗС України засудило у своїй заяві ці незаконні дії російської окупаційної влади, а нота протесту була надіслана до МЗС Росії", - заявив він.

Як повідомлялося, голосування щодо внесення поправок до конституції РФ, які, зокрема, обнуляють президентські терміни Володимира Путіна, проходило з 25 червня по 1 липня. При цьому, Росія проводила голосування й на території тимчасово окупованого Криму, а також із залученням жителів ОРДЛО, яким раніше було незаконно видані російські паспорти.