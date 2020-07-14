ФСБ Росії катує затриманих в окупованому Криму - ООН

Співробітники Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ та інших правоохоронних органів в анексованому Росією Криму застосовують тортури, зокрема побиття, удари електричним струмом та удушення для того, щоб змушувати людей давати показання.

Про це йдеться у нещодавно опублікованій доповіді Генерального секретаря ООН щодо Криму, повідомляє DW.

"Ніхто з винних так і не був притягнутий до відповідальності в жодному з випадків катувань і жорстокого поводження, зафіксованих місією ООН у Криму. Суди або повністю ігнорували скарги жертв на катування та жорстоке поводження, або призначали розслідування, які проводилися формально та були завершені без висунення жодних обвинувачень", - йдеться у повідомленні.

У доповіді Генерального секретаря ООН наголошується, що ризик катувань та жорстокого поводження є особливо високим під час свавільних арештів та тримання під вартою без зв’язку із зовнішнім світом.

У задокументованих випадках після надходження постраждалих до Сімферопольського СІЗО або ізоляторів тимчасового тримання медичний персонал зазвичай відмовляв їм в огляді та фіксуванні наявних тілесних ушкоджень.

"Рівень безкарності був таким, що в деяких випадках співробітники ФСБ піддавали жертв жорстокому поводженню на очах у їхніх адвокатів, залучених державою для здійснення захисту за призначенням. Останні не вживали жодних заходів для захисту своїх клієнтів", - наголошується у повідомленні.

У доповіді Генсекретаря ООН щодо Криму вимагають від Росії притягнути винних до відповідальності та швидко і ефективно розслідувати всі заяви про катування, жорстоке поводження, свавільні арешти та затримання в анексованому Криму.

В ООН нагадали, що заборона катувань та жорстокого поводження є абсолютною та не передбачає жодних винятків.