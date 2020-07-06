"Суди" в Криму винесли 1249 постанов про штрафи за відмову від громадянства РФ

Російська влада в окупованому Криму систематично переслідує громадян України, які мешкають на півострові і не мають документів РФ.

Про це в Facebook повідомляє Кримська правозахисна група.

«Кримська правозахисна група (КПГ) вивчила практику застосування в Криму статті 18.8 КоАП (Порушення іноземним громадянином або особою без громадянства правил в'їзду до Російської Федерації або режиму перебування (проживання) в Російській Федерації) протягом 2019 року. Саме ця стаття найчастіше застосовується владою РФ в Криму для переслідування громадян України, які не отримали т.зв. «автоматичного» паспорта РФ», - йдеться в повідомленні.

За даними КПГ, до кримчан, які не отримали незаконних російських документів, окупаційна влада застосовує міграційне законодавство, що тягне за собою покарання в адміністративному порядку, а також обмеження свободи пересування, працевлаштування та отримання медичної допомоги.

«КПГ було задокументовано не менше 1249 судових постанов про притягнення до відповідальності за ст. 18.8 КоАП РФ. КПГ має інформацію про результати 1080 з них. «Суди» апеляційної інстанції скасували лише сім таких рішень, інші лишилися в силі», - повідомляють правозахисники.

За даними експертів КПГ, в результаті винесених «судами» рішень за ст. 18.8 КоАП, кримчанам були призначені адміністративні покарання у вигляді штрафів, загальна сума яких у 2019 році становила не менше 2 632 500 рублів (993 628 грн).