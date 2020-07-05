Дисидент Софяник каже, що його дружину не випускають з окупованого Криму

Дисидент та проукраїнський активіст, плавець-марафонець Олег Софяник повідомив, що 5 липня його дружину Анжеліку Софяник вчергове не випустили з території окупованого Росією Кримського півострова.

Про це він розповів проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

"Дружина спробувала вчергове виїхати (з окупованого Криму – ред.), тому що треба було вже поспішати. Тому що ця неправдива сфальсифікована справа розкручується проти неї і буквально в четвер був поліграф, на який вона по глупоті погодилася. На нього не можна було погоджуватися, тому що поліграфіст, який детектор брехні проводить, він за російськими законами є свідком. І він може підтасувати (результати – ред.). Дуже багато людей сіли в Росії просто тому, що поліграфіст давав такі свідчення, що людина вважається учасником злочину", – розповів Софяник.

На думку дисидента, його дружину можуть заарештувати "буквально наступного тижня".

"І ось у неділю (5 липня – ред.) вона спробувала знову виїхати з Криму, це було годину тому на контрольно-пропускному пункті "Чонгар". З двома дітьми... Вони намагалися виїхати з валізами. Її знову провели до кімнати, почали допитувати: "Чому виїжджаєте? Де ваш чоловік? Чи ви брали участь у референдумі?". Знову ж таки, їхні питання – політичні. І потім їй відмовили через відсутність українських документів", – повідомив дисидент.

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За словами Софяника, його дружина загубила український паспорт у 2014 році. Він підкреслив, що російська "влада" кілька днів тому заявляла, що для в’їзду на анексований півострів та виїзду з нього можна використовувати лише російські документи.

"А наявність українського паспорта буде навіть штрафуватися від 2 до 5 тисяч рублів. Однак, така ось причіпка була. Ну і кажуть, з міркувань державної безпеки – все, відправили її назад. Така залізна завіса, така тактика розділених сімей. Як за радянських часів", – резюмував він.​

Російські силовики наразі ніяк не прокоментували ці заяви.

Нагадаємо: Олег Софяник — дисидент і проукраїнський активіст, плавець-марафонець, рекордсмен Книги рекордів України. Нещодавно покинув захоплений півострів. Перейти контрольований РФ адміністративний кордон Криму з материковою Україною йому вдалося лише з третьої спроби.