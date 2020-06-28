Софяник назвав кримськотатарський прапор символом опору окупації

Відомий український спортсмен севастополець Олег Софяник чотири своїх запливи присвятив кримськотатарському народу і його прапору, який, на думку плавця, уособлює сьогодні боротьбу за справедливість і опір окупації.

Про це Софяник сказав у коментарі кореспонденту Укрінформу.

«У мене було чотири запливи, присвячених поверненню кримськотатарського народу з депортації 1944 року. Перший заплив - через Червоне море в Єгипті у 2013 році, другий - у 2015 році в Туреччині в Егейському морі і в 2019 році два екстремальних запливи в холодній воді в Севастополі», - розповів Софяник.

За його словами, він ще у 80-і роки підтримував кримських татар які поверталися на батьківщину.

«Я колишній дисидент і активно підтримував кримськотатарський народ у його боротьбі за повернення на батьківщину ще у 80-і роки. Кримськотатарський прапор для мене є одним із символів боротьби за свободу і справедливість, а в нинішній час - і символом опору путінському режиму та окупації Криму», - зазначив дисидент.

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Софяник заявив, що виїхав з окупованого Криму через переслідування російських силовиків, але планує продовжити свою правозахисну діяльність, зокрема вважає за необхідне домагатися визнання ФСБ терористичною організацією.

«Я планую продовжувати правозахисну діяльність. Необхідно домагатися звільнення українських політв'язнів у Росії та в окупованому Криму, домагатися визнання на міжнародному рівні ФСБ і ЦПЕ (Центр протидії екстремізму, підрозділ МВС РФ - ред.) терористичними організаціями, на зразок ІДІЛ», - сказав Софяник.

Він також має намір продовжити тренування, щоб своїми запливами привертати увагу до проблем кримських татар і в цілому окупованого Криму.

«Я тренуюся регулярно на Дніпрі, планую тривалий заплив, присвячений кримськотатарському народу. Сподіваюся також привернути увагу світової спільноти до проблеми окупованого Криму», - зазначив спортсмен.

Як повідомлялося, 26 червня в Україні відзначали День кримськотатарського прапора. Сьогодні в Києві кримськотатарські активісти проводять акцію з оновлення на Оболонській набережній кримськотатарського і українського прапорів, загальна площа яких 1650 кв.м.

Олег Софяник - дисидент і проукраїнський активіст, плавець-марафонець, рекордсмен Книги рекордів України. Нещодавно покинув захоплений півострів. Перейти контрольований РФ адміністративний кордон Криму з материковою Україною йому вдалося лише з третьої спроби.