Дисидент Софяник, якого окупанти не випускали з Криму, вже на материковій Україні

Севастопольський плавець-марафонець, колишній дисидент Олег Софяник таки зміг приїхати на материкову Україну з анексованого Криму.

Про це повідомив постійний представник Президента України в АРК Антон Кориневич у Facebook.

"Громадянин України Олег Софяник знаходиться на підконтрольній уряду України території", - написав він.

Як повідомляв Укрінформ, на початку цього року Софяник звернувся до Президента Володимира Зеленського з проханням посприяти виїзду з анексованого Криму.

Але у квітні цього року російське ФСБ не дозволило Софянику покинути Крим і виїхати на материкову частину України.

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Російські силовики 14 листопада 2019 року затримали Олега Софяника на адміністративному кордоні між Кримом та Херсонщиною. До цього він здійснив заплив від мису Лукулл (на заході Криму) до бухти Омега в Севастополі, довжиною 30 км, присвятивши його 75-м роковинам депортації з Криму кримськотатарського народу.

Олег Софяник - відомий севастопольський плавець-марафонець, рекордсмен Книги рекордів України. Станом на травень 2012 року Софяник здійснив понад 50 марафонських запливів, найдовший з них - через Південно-Китайське море довжиною 350 км.