Окупанти не випустили з Криму українського плавця

Російське прикордуправління ФСБ не дозволило покинути Крим і виїхати на материкову частину України севастопольському плавцю-марафонцю, колишньому дисиденту Олегу Софянику.

Про це повідомляє Крим.Реалії.

"Сьогодні ФСБ на «Чонгарі» відмовилися пропустити мене на материкову Україну. Незважаючи на паспорт громадянина України, наявність нав'язаного громадянства Росії не дозволяє їм випускати людей із «путінської зони». Так вони пояснили. Не допустили навіть до проходження кордону. Не розмовляють взагалі. Якщо у тебе «путінський аусвайс» - цей документ раба - все, ти не виїзний, ти назавжди в катівнях гігантської в'язниці Росії", - сказав Софяник.

Він додав, що має намір домагатися анулювання російського паспорта, який йому насильно нав'язала окупаційна влада.

Коментуючи в Facebook ситуацію з Олегом Софяником, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров зазначив, що російська окупаційна влада наглухо "закупорила» людей в Криму.

«Власне, це вже не перший випадок за останні тижні, який свідчить про те, що російська окупаційна влада наглухо «закупорила» в Криму його жителів, заборонивши їм виїжджати на територію Херсонської області», - наголосив Чубаров.

Крим.Реалії нагадали, що 14 листопада 2019 року російські силовики затримали Олега Софяника на адміністративному кордоні між Кримом та Херсонщиною. До цього він здійснив заплив від мису Лукулл (на заході Криму) до бухти Омега в Севастополі, довжиною 30 км, присвятивши його 75-річчю депортації з Криму кримськотатарського народу.

Олег Софяник - відомий севастопольський плавець-марафонець, рекордсмен Книги рекордів України. Станом на травень 2012 року Софяник здійснив понад 50 марафонських запливів, найдовший з них - через Південно-Китайське море довжиною 350 км.