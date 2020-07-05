Моряки з Криму, які не зрадили Україну 2014 року, отримають квартири – Зеленський

Соціальне забезпечення військових моряків і членів їхніх родин є одним з головних завдань Української держави.

На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський під час урочистостей в Одесі з нагоди Дня Військово-морських сил Збройних сил України, повідомляє пресслужба глави держави.

"Найголовніше, про кого ми завжди повинні пам’ятати та піклуватися, – це люди. Це наші військові моряки, їхні родини, гідне матеріальне та соціальне забезпечення для них. Це – завдання номер один", – сказав Президент.

Він наголосив, що сьогодні українські моряки отримають понад 70 квартир. Це, зокрема моряки з Криму, які у 2014 році не зрадили Україну.

Глава держави зазначив, що їхня вірність присязі чомусь була для влади непомітною, і вони жили в жахливих умовах.

"Мені соромно, що за весь цей час вони не отримали від держави гідної подяки. Але я радий, що нарешті справедливість перемогла", – зауважив він.

Зеленський зазначив, що це – лише перші кроки у напрямку покращення умов життя військових моряків.

"Я зроблю все, щоб українські моряки відчували, що вони є справжніми супергероями, які дуже потрібні Україні", – наголосив Президент.

Як повідомлялося, День Військово-морських сил ЗСУ відзначається у першу неділю липня.

фото: Офіс Президента