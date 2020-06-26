В день кримськотатарського прапора на рейдовому буксирі "Яни Капу," який пройшов російський полон та повернувся на бойове чергування, урочисто піднято національний стяг кримських татар.

Про це повідомляє пресслужба ВМС України.

“Сьогодні, в день кримськотатарського прапора, на рейдовому буксирі Яни Капу, урочисто піднято національний прапор кримськотатарського народу. Святковий захід очолив заступник командувача національного флоту капітан 1 рангу Олексій Доскато, який зі словами вдячності наголосив, що військові моряки пам'ятають, як кримські татари одні з перших підтримали українських захисників під час окупації військових частин росіянами та допомагали полоненим під час інциденту в Керченській протоці у 2018 році”, - йдеться в повідомленні.

На буксирі Яни Капу підняли кримськотатарський прапор / Фото: ВМС ЗС України

Доскато висловив впевненість, що в українському Криму знову замайорять два прапори – державний прапор України та прапор кримськотатарського народу.

Як повідомляв Укрінформ, 25 листопада 2018 року російські кораблі в Керченській протоці атакували українські катери «Бердянськ», «Нікополь» та буксир «Яни Капу», які здійснювали плановий перехід від порту Одеси до порту Маріуполя. Під час агресивних дій Росії 24 українських моряки були захоплені в полон, троє з них зазнали поранень.

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Підконтрольний Росії «суд» в окупованому Криму заарештував всіх затриманих українських моряків та звинуватив їх у начебто незаконному перетині російського кордону (ч.3 ст.322 КК Росії, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до шести років). Всіх військовополонених доставили з Криму до московських СІЗО «Ліфортово» та «Матроська тиша».

Міжнародний трибунал з морського права 25 травня 2019 року зобов'язав Росію негайно звільнити всіх моряків, а також повернути Україні кораблі.

7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35, в рамках якого, зокрема, були звільнені 24 полонених моряки.

Передача українських кораблів відбулась у нейтральних водах у листопаді 2019 року. За українським буксиром "Яни Капу" та катерами "Бердянськ" і "Нікополь"з Одеси відправили "буксири "Титан", "Гайдамака" та "Сапфір".

2 травня 2020 року український рейдовий буксир «Яни Капу» після повернення з російського полону та тривалих ремонтних робіт з відновлення на військово-морській базі Очакова повернувся до Одеси.