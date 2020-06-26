Кулеба, Чубаров і Джемілєв підняли кримськотатарський прапор біля будівлі МЗС

На флагштоку біля будівлі Міністерства закордонних справ України у Києві урочисто піднято кримськотатарський прапор.

Почесну місію підняття прапора виконали міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров і лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми піднімаємо на флагштоках прапори, які мають для нас, для України, особливе значення, і прапор кримських татар – один з таких прапорів. Я хочу запевнити всіх, що для нас у МЗС тема захисту прав кримських татар, які залишилися у незаконно окупованому Криму, тема деокупації Криму завжди буде пріоритетом, і ми не зупинимося до тих пір, поки не переможемо, поки цей прапор, який ми сьогодні піднімаємо, разом з українським прапором не підніметься в усіх містах, населених пунктах Автономної Республіки Крим та місті Севастополі», - сказав у виступі на урочистій церемонії Кулеба.

Він зазначив, що кримськотатарський прапор сьогодні символічно піднімається не лише у Києві, а скрізь у світі, де присутня Україна, як свідчення того, що Крим щодня залишається у думках і роботі українських дипломатів.

Чубаров, своєю чергою, відзначив, що вшанування кримськотатарського національного прапора Українською державою й українським суспільством свідчить про повагу до історії корінного народу Криму та надає впевненість усім громадянам України, які живуть у тимчасово окупованому Криму, у відновленні державного суверенітету України над Кримом.

«Я впевнений у невідворотності того часу, коли над усім Кримом знову замайорить державний прапор України, а поруч із ним – кримськотатарський прапор у якості офіційного прапора Кримськотатарської національно-територіальної автономії у складі Української держави», - заявив Чубаров.

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Як повідомлялося, в Україні щороку 26 червня відзначають День кримськотатарського прапора.