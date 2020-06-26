Кулеба, Чубаров і Джемілєв підняли кримськотатарський прапор біля будівлі МЗС
Почесну місію підняття прапора виконали міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров і лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Чубаров, своєю чергою, відзначив, що вшанування кримськотатарського національного прапора Українською державою й українським суспільством свідчить про повагу до історії корінного народу Криму та надає впевненість усім громадянам України, які живуть у тимчасово окупованому Криму, у відновленні державного суверенітету України над Кримом.
«Я впевнений у невідворотності того часу, коли над усім Кримом знову замайорить державний прапор України, а поруч із ним – кримськотатарський прапор у якості офіційного прапора Кримськотатарської національно-територіальної автономії у складі Української держави», - заявив Чубаров.
Як повідомлялося, в Україні щороку 26 червня відзначають День кримськотатарського прапора.