В українських дипустановах за кордоном відзначають День кримськотатарського прапора
У цей день в Україні та світі проходять вшанування національного прапора кримських татар, корінного народу Криму. Відзначається 26 червня з 2010 року. Кримськотатарський прапор був затверджений Курултаєм кримських татар 1917 року і поновлений 30 червня 1991 року.
З цієї нагоди колектив Посольства України в Алжирі провів церемонію урочистого підняття та вшанування кримськотатарського прапора та відзначив єдність українського та кримськотатарського народів.
На знак єдності українського та кримськотатарського народів у Посольстві України в Китаї встановлено флагштоки з кримськотатарським та державним прапором України.
Представництво України при Європейському Союзі приєднується до святкування Дня кримськотатарського прапора.
Посольство України у Республіці Словенія також відзначило День кримськотатарського прапора.
Посол України в Республіці Узбекистан Микола Дорошенко звернувся з нагоди святкування Дня кримськотатарського прапора: "Піднімаючи сьогодні кримськотатарський прапор поруч із державним прапором України, ми показуємо усьому світу, що Україна продовжує боротися за свою незалежність і територіальну цілісність. Ми демонструємо солідарність з кримськотатарським народом, який відстоює свою ідентичність і право жити на своїй історичній батьківщині".