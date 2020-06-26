В українських дипустановах за кордоном відзначають День кримськотатарського прапора

Українські дипломатичні установи за кордоном у п’ятницю, 26 серпня, відзначають День кримськотатарського прапора.

У цей день в Україні та світі проходять вшанування національного прапора кримських татар, корінного народу Криму. Відзначається 26 червня з 2010 року. Кримськотатарський прапор був затверджений Курултаєм кримських татар 1917 року і поновлений 30 червня 1991 року.

З цієї нагоди колектив Посольства України в Алжирі провів церемонію урочистого підняття та вшанування кримськотатарського прапора та відзначив єдність українського та кримськотатарського народів.

На знак єдності українського та кримськотатарського народів у Посольстві України в Китаї встановлено флагштоки з кримськотатарським та державним прапором України.

Представництво України при Європейському Союзі приєднується до святкування Дня кримськотатарського прапора.

Посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс також привітав з Днем кримськотатарського прапора.

В День кримськотатарського прапору на будівлі Посольства України в Республіці Білорусь розміщено національний прапор кримських татар. У Лівані замайорів прапор кримськотатарського народу. Посольство України у Республіці Словенія також відзначило День кримськотатарського прапора. Посол України в Республіці Узбекистан Микола Дорошенко звернувся з нагоди святкування Дня кримськотатарського прапора: "Піднімаючи сьогодні кримськотатарський прапор поруч із державним прапором України, ми показуємо усьому світу, що Україна продовжує боротися за свою незалежність і територіальну цілісність. Ми демонструємо солідарність з кримськотатарським народом, який відстоює свою ідентичність і право жити на своїй історичній батьківщині". Посольство України у Естонській Республіці сьогодні: 26 червня 2020 р. з нагоди річниці Дня кримськотатарського прапора та з метою підтримки кримськотатарського народу у боротьбі проти окупації Кримського півострова Російською Федерацією в Посольстві України в Республіці Австрія відбулася урочиста церемонія підняття Прапору кримськотатарського народу.

Фото з сайтів та сторінок у соцмережах посольств України за кордоном