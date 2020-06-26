Біля будівлі КМДА підняли кримськотатарський прапор

Біля будівлі Київської міської державної адміністрації підняли кримськотатарський прапор.

Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Telegram.

"Друзі! Сьогодні, біля будівлі КМДА ми підняли кримськотатарський прапор. Щоб привітати і підтримати представників кримськотатарського народу з Днем прапора. Вірю, що невдовзі такі прапори майорітимуть і на звільненому Кримському півострові!", - написав Кличко.

Читайте також: Зеленському у Херсоні подарували кримськотатарський прапор

Сьогодні, 26 червня, відзначається День кримськотатарського прапора.