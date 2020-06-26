Зеленському у Херсоні подарували кримськотатарський прапор

Президент України Володимир Зеленський прибув до Херсона.

Трансляцію веде Офіс Президента у Facebook.

Першим на херсонській землі главу держави зустрів з кримськотатарським прапором один з колишніх політв'язнів, який був звільнений за обміном. Він подарував прапор Президентові з побажанням, щоб найближчим часом його підняли у деокупованому Криму.

«Ми все повернемо, Донбас, і Крим повернемо, і людей повернемо. Ми збережемо цей прапор і піднімемо у Криму саме цей прапор. Я покладу його в кабінеті, щоб щодня бачити і пам’ятати про Крим», - пообіцяв Зеленський.

Наразі керівництво аеропорту та області презентує аеропорт Президентові.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський має намір у п’ятницю, 26 червня, проінспектувати хід програми "Велике будівництво" у Херсонській області.

Глава держави 23 червня утворив Координаційну раду з реалізації програми "Велике будівництво" як консультативно-дорадчий орган. Координаційну раду очолив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Початок національного проєкту "Велике будівництво" ініційовано восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Програма має забезпечити реалізацію державної політики щодо економічного зростання та інвестиційної привабливості територій, покращення надання соціальних послуг тощо.

Починаючи з 1 березня 2020 року, в рамках національного проєкту на понад 300 об’єктах одночасно почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

Як повідомлялося, День кримськотатарського прапора щороку відзначається в Україні 26 червня.