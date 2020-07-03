Польща засуджує голосування в окупованому Криму щодо "обнулення" Путіна

МЗС Польщі висловило глибоке занепокоєння у зв'язку з проведенням Росією в окупованому Криму голосування щодо внесення змін до Конституції РФ.

Про це йдеться у заяві польського зовнішньополітичного відомства.

“МЗС РП висловлює глибоке занепокоєння у зв’язку з проведенням владою Російської Федерації так званого голосування на окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, а також надання можливості участі у голосуванні громадянам України з нелегально виданими їм паспортами Російської Федерації, які проживають на окупованих територіях Донецької та Луганської областей”, - йдеться в заяві.

У МЗС підкреслили, що всі дії Росії на цих територіях, які є невід’ємною частиною України, не можуть визнаватися законними.

“Це також стосується дій щодо видачі їх мешканцям паспортів Російської Федерації, на підставі яких здійснювався процес так званого “голосування”, - зауважили в зовнішньополітичному відомстві.

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Як наголошується, Варшава послідовно підтримує територіальну цілісність і суверенітет України згідно з резолюцією Генасамблеї ООН 68/262 від 27 березня 2014 року, а також підкреслює незмінність зобов’язання “не визнавати зараз та у майбутньому незаконної анексії Криму й, одночасно, закликає Російську Федерацію негайно припинити агресію проти України”.

Як повідомлялося, референдум щодо внесення поправок до Конституції РФ проходив з 25 червня по 1 липня. За поправки до Конституції, які, зокрема, обнуляють президентські терміни Володимира Путіна, проголосували 77,9% учасників референдуму.