Урядовці презентували єдиний державний підхід щодо деокупації Криму

Міжвідомча координація на рівні різних міністерств та відомств дозволила визначити єдиний державний підхід до питань деокупації Криму та Севастополя, а створений спільний документ «Актуальні орієнтири державної політики у зв’язку з тимчасової окупацією РК Крим та м.Севастополя» дає можливість вирішувати проблеми людей з тимчасово окупованих територій.

Про це під час прессконференції в Укрінформі на тему: «Синхронізація дій органів влади з питань деокупації Криму та Севастополя» заявив віцепрем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Під час виступу він наголосив, що і Крим, і Донбас, тимчасово окуповані Російською Федерацією, однаково пріоритетні сьогодні для державної політики України.

«Деокупація Криму і Донбасу обов’язково відбудеться… Для того, щоб прискорити цей момент - повернення наших територій, нам необхідно змінити підхід на загальнодержавному рівні… З нашої точки зору має бути єдина координація, єдині інституції, які чітко розуміють і чітко усвідомлюють, які основні засади державної політики щодо повернення нашої території, щодо деокупації та реінтеграції», - заявив Резніков.

Під час заходу учасники презентували спільний документ «Актуальні орієнтири державної політики у зв’язку з тимчасової окупацією РК Крим та м.Севастополя», який окреслює єдиний державний підхід до використання термінології, а також позиції щодо найбільш резонансних питань: громадянства, захисту утримуваних осіб, статусу та захисту корінного народу - кримських татар, визначення незаконних органів окупаційної влади, ставлення щодо водопостачання, підходів до політики санкцій тощо.

Наводячи приклад важливості єдиної політики різних центральних органів виконавчої влади у питаннях захисту прав громадян, Резніков повідомив, що наразі КПВВ, які межують з тимчасово окупованими територіями, забезпечують різні умови та послуги для громадян.

«Сьогодні ми маємо 9 КПВВ: три з них - в Херсонській області на межі з АР Крим, 5 - в Донецькій області і 1 - в Луганській області. Це різні КПВВ, у них різні балансоутримувачі, різні стандарти, можливості. За минулий рік статистично було 13 млн перетинів через КПВВ громадянами України та іноземцями через ці пункти пропуску, з них 2,5 млн - це якраз Херсонська область - АР Крим і, відповідно, близько 10,5 млн в Донецькій та Луганській областях. Наше завдання – це єдиний стандарт, єдині можливості для людей, щоб вони, перетинаючи КПВВ, отримали всі необхідні послуги і сервіси, які повинна надавати держава: починаючи від ЦНАПу, закінчуючи дитячою кімнатою, медичним пунктом, наявністю банку», - повідомив Резніков.

Своєю чергою, постійний представник Президента України в АР Крим Антон Кориневич наголосив, що презентований документ повинен використовувався у щоденній роботі органів влади та формувати one voice для посилення позицій України у питаннях деокупації. «Зі свого боку ми готові оновлювати та доповнювати документ за запитом, щоб жодна тема, яка пов’язана із викликами збройної агресії, не була поза увагою держави. Фактично, це формування загальної політики щодо ТОТ АР Крим та м. Севастополя, якої давно потребувала Україна», - запевнив Кориневич.

Учасники заходу наголосили, що підготовлений документ сприятиме вдосконаленню політики санкцій і координації захисту прав та інтересів, порушених державою-окупантом, у національних і міжнародних судах, запровадженню системи перехідного правосуддя, створенню міжнародної платформи високого рівня для деокупації Криму.

Резніков також поінформував, що до згаданого документа буде підготовлений спільний супроводжувальний лист та направлений у всі посольства, акредитовані в Україні. Крім того, планується звернутися до МЗС із проханням надіслати рекомендації до англомовної версії в усі посольства України в інших державах, аби вони могли так само презентувати єдину позицію України щодо тимчасової окупації Росією Криму та Севастополя.