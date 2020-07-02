Деокупація Криму: у Києві презентували посібник-довідник для влади

Представництво Президента України в АР Крим спільно із Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та Комітетом ВР із питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій презентували документ «Синхронізація дій органів влади з питань деокупації Криму та Севастополя».

Захід відбувся в Укрінформі у четвер.

Як зазначив постійний представник Президента України в АРК Антон Кориневич, цей документ допоможе представникам державної влади сформувати спільну позицію щодо процесів, які відбуваються на тимчасово окупованих територіях.

"Ідея розробки документа, який ми сьогодні вам пропонуємо, виникла після комунікації з представниками різних органів державної влади та журналістами. Ми побачили, що не завжди коректно використовується термінологія і є хибне розуміння процесів, які мають відношення до тимчасово окупованих територій. Ми зрозуміли, що це можна і потрібно виправити і це пов'язано з недостатністю комунікації та роз'яснень, в тому числі з боку державних органів", - сказав Кориневич.

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За його словами, документ включає кілька частин.

"Перша частина - довідкова, де окреслюються базові факти щодо тимчасово окупованих Криму і міста Севастополя, інформація про ключові нормативно-правові акти, що були прийняті в Україні та державних органах України, які працюють з питань окупованих територій", - повідомив постійний представник Президента України в АРК.

Далі, за словами Кориневича, йде тезаурус - словник термінів, в якому рекомендується, яку термінологію правильніше використовувати, зокрема, представнику державного органу влади, коли йдеться про тимчасову окупацію українських територій, і чому журналістам, якщо вони хочуть використовувати термін «анексія», краще говорити «спроба анексії, але не анексія, як доведений факт».

У словнику, зазначив держслужбовець, є також тлумачення таких термінів, як корінні народи, зокрема, пояснюється, чому корінний народ і національна меншина - це не тотожні, а різні категорії понять, і чому кримськотатарський народ відноситься до корінних народів України. Також в словнику дається пояснення таких важливих на сьогоднішній день понять, як політв'язень і військовополонений.

Крім того, представлений документ вміщує розділ, де позначені правові та політичні позиції України щодо таких питань, як електро- і водопостачання окупованого півострова і відновлення транспортного сполучення з Кримом.

"Ми всі знаємо, що левова частина питань до нас - це питання водопостачання в Крим, і ми сподіваємося, що в цьому збірнику ми розставили всі крапки над і та позначили загальну позицію - чому зараз цього не можна робити", - сказав Кориневич.

У блоці правових і політичних позицій України пояснюються доцільність надання адміністративних послуг для жителів окупованого Криму, питання нав'язаного їм незаконного російського громадянства, а також примусового призову в військові формування держави-окупанта.

За словами Кориневич, наступного тижня тижні планується презентація адаптованого варіанту даного посібника для медіа, який був розроблений за участю представників громадських організацій.

В цілому, зазначив представник Президента в АРК, документ повинен сформувати загальні підходи до розуміння ситуації на тимчасово окупованих територіях з усіх ключових питань для щоденного використання в роботі всіх гілок державної влади.

Зміст збірника, додав він, може змінюватися в залежності від зміни ситуації, пов'язаної з тимчасово окупованими територіями України.