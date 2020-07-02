Кримчанам можуть спростити видачу свідоцтв про народження і смерть - законопроєкт уже в Раді

У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт, який спрощує для жителів АР Крим процедуру отримання свідоцтв українського зразка про народження та смерть.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, м.Севастополя Дмитро Лубінець на прес-конференції в Укрінформі на тему «Синхронізація дій органів влади з питань деокупації Криму та Севастополя».

«Вже зареєстровано закон, який спрощує процедуру отримання свідоцтва про народження та смерть, для тих, хто народився на території Автономної республіки Крим. Це та ж сама норма, яка була прийнята у 2018 році для окупованих територій Донецької та Луганської областей», - зазначив Лубінець.

За його словами, за весь час окупації Криму лише 13% дітей, які там народилися, отримали свідоцтво про народження українського зразка, бо ця процедура занадто довга, коштовна для батьків, і здійснюється вона винятково через судову інстанцію.

«Цей законопроєкт дозволить це робити в рамках адміністративної процедури максимально швидко й просто», - наголосив нардеп.

Також він повідомив, що у середу, 1 липня на засіданні профільного комітету розглянули законопроект №3666, про внесення змін до Закону України "Про засади внутрішньої та зовнішньої політики" щодо актуалізації деяких положень, який має на меті актуалізувати засади внутрішньої і зовнішньої політики в зв'язку зі збройною агресією зі сторони Російської Федерації.

«Коли ми кажемо про проблему Донбасу – ми розуміємо, що є проблема Криму. Коли ми кажемо про проблему Криму – ми розуміємо, що є проблема Донбасу. Це пов’язані речі, це одна проблема, і один агресор – Російська Федерація. І зняття санкцій з неї можливе тільки після того, як повернеться і територія Донецької, Луганської областей, так і територія АР Крим», - наголосив Лубінець.

Також він повідомив, що у парламенті створено робочу групу з вдосконалення Закону України про створення вільної економічної зони «Крим», який, за його словами, є «дискримінаційним щодо кримчан».