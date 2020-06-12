Посольство України в Туреччині засудило російське відео про "досягнення" в Криму

Відео Посольства РФ в Турецькій Республіці про «досягнення» в Криму – це спроба видати бажане за дійсне. З людської й правової точки зору красти – це злочин. Але ейфорія Москва сприяє збору доказів для Гааги.

Так Посольство України в Туреччині відреагувало в Twitter на відео до дня РФ, оприлюднене диппредставництвом країни-агресора.

«Відео Посольства РФ в Турецькій Республіці про «досягнення» в Криму – це спроба видати бажане за дійсне. А дійсне можете побачити нижче на фото. З людської і правової точки зору красти – це злочин. Хвалитися цим – вершина цинізму. Хіба що ейфорія Москва сприяє збору доказів для Гааги», - йдеться у повідомленні.

Раніше Посольство РФ у Туреччині виклало відеоролик до Дня Росії.

«12 червня наша країна святкуватиме День Росії. Ми продовжуємо просувати Росію, яка об'єднує багато народів та культури, які мають тисячолітню історію і унікальну спадщину. Сьогодні ми ділимося відео про Крим», - йдеться у повідомленні.

У відео, зокрема, стверджується про зростання рівня зовнішньої торгівлі, прибутків, зниження рівня безробіття, вільну економічну зону, зростання інвестицій та кількості робочих місць, інфраструктурні проєкти, піклування про представників різних релігійних конфесій та національностей і т.п.

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Як відомо, 16 березня 2014 року в окупованому Росією Криму та місті Севастополь, в обхід українського законодавства та законодавства Автономної Республіки Крим, відбувся так званий референдум, щодо статусу Криму.

Згідно з російськими даними, 96,77% жителів Криму підтримало приєднання півострова до Росії, у Севастополі за приєднання до Росії проголосували 95,6 відсотка містян. Результати неконституційного референдуму були грубо сфальсифіковані, а вже через два дні, 18 березня 2014 року, в Кремлі відбулось підписання так званого Договору про прийняття Республіки Крим до складу Російської Федерації. Більшість країн-членів ООН та інші міжнародні організації визнали інсценований окупантами фальсифікований кримський референдум нелегітимним.

Туреччина - одна з країн, яка постійно наголошує на невизнанні тимчасової окупації Кримського півострова та підтримки територіальної цілісності та суверенітету України. Зокрема у річницю проведення незаконного референдуму в Криму Туреччина вкотре заявила про незмінність своєї позиції та невизнання анексії півострова.