Правозахисники заявили в ООН про порушення прав кримчан у місцях неволі

Кримська правозахисна група у складі коаліції організацій громадянського суспільства, подала спеціальне Подання до Комітету ООН з прав людини.

Про це Кримська правозахисна група повідомляє на своєму сайті.

У документі зібрано факти порушень прав людини в окупованому Криму, зокрема, ті, що стосуються загрози поширення COVID-19 у місцях неволі.

"З метою протидії поширенню COVID-19 у колоніях Криму і СІЗО введено низку обмежень. Однак реальна ситуація, виявлена ​​в ході проведення моніторингу Кримської правозахисної групи, викликає серйозне занепокоєння", - повідомляє КПГ.

Читайте також: Блогера Мемедемінова етапували до Ростовської області

Так, у "Слідчому ізоляторі №1 Управління Федеральної служби виконання покарань по Республіці Крим і м. Севастополю" організована "карантинна" камера, яка розрахована, за словами в'язнів, на 6 осіб. Туди поміщають людей із можливими симптомами COVID-19 або ГРВІ. У камері не забезпечено необхідні санітарно-гігієнічні умови, відсутня гаряча водопровідна вода. Ув'язненим із підозрою на COVID-19 не проводять тести, а лише вимірюють температуру тіла, також їм не видають засоби індивідуального захисту (маски та дезінфектори).

Разом з тим СІЗО Сімферополя переповнене, що підтвердив директор ФСВП РФ Олександр Калашников у своєму листі до голови Верховного суду РФ, пише КПГ.

Читайте також: Україна закликає Верховного комісара ОБСЄ відреагувати на утиски в Криму та на Донбасі

Крім того, зазначають правозахисники, окупаційні суди не змінили своєї практики щодо обрання або продовження запобіжних заходів, не пов'язаних із триманням під вартою, "що значно збільшує ризики поширення COVID-19 серед цієї, особливо вразливої ​​категорії людей".

На порушення норм міжнародного гуманітарного права триває етапування громадян України з окупованого Криму до РФ. Етапування відбуваються в антисанітарних умовах без надання харчування.

"Таким чином, РФ порушує рекомендації міжнародних організацій щодо запобігання поширенню COVID-19 у місцях неволі, зокрема, рекомендаційний лист Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) для держав-членів ООН "... Профілактика та контроль COVID-19 у тюрмах та в інших місцях тримання під вартою", - сказано в документі.

У зв'язку з ситуацією в місцях позбавлення волі у Криму, КПГ пропонує Комітету з прав людини ООН поставити представникам РФ запитання, зокрема, про заходи щодо виконання рекомендацій ООН про заміну запобіжних заходів на не пов'язані з позбавленням волі, щодо скорочення термінів позбавлення волі й застосування умовно-дострокового звільнення, про тестування на COVID-19 і надання медичної допомоги ув'язненим у Криму.

"Учасники коаліції правозахисних організацій України сподіваються, що всі зібрані ними факти і питання, оприлюднені в Поданні, будуть враховані під час формування загального переліку питань для розгляду 8-го звіту Російської Федерації про виконання Міжнародного пакту про громадянські та політичні права", - йдеться в повідомленні.