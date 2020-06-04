Блогера Мемедемінова етапували до Ростовської області

Засудженого російським судом цивільного журналіста і медіакоординатора Кримської солідарності Нарімана Мемедемінова етапували до колонії-поселення у Ростовській області. Захист домагається його умовно-дострокового звільнення.

Про це повідомляє Кримська солідарність із посиланням на адвоката Еміля Курбедінова.

«За наявною у нас інформацією він етапований в одну з колоній-поселень у Ростовській області», - повідомив Курбедінов, пообіцявши пізніше уточнити адресу етапування Мемедемінова.

За словами адвоката, напередодні сторона захисту подала заяву про умовно-дострокове звільнення громадянського журналіста, але через етапування Мемедемінова необхідно буде це зробити повторно, оскільки змінилася адреса його фактичного місцезнаходження.

«У лютому поточного року у Нарімана вже підійшов термін умовно-дострокового звільнення, але через відкладену майже на пів року апеляцію, документи ми змогли подати лише після набрання вироком законної сили. Але суд не встиг розглянути наше клопотання, оскільки його практично одночасно етапували до колонії. Як тільки ми встановимо точну адресу, відразу ж направимо до суду за місцем знаходження цієї колонії ще одну заяву про умовно-дострокове звільнення», - прокоментував Курбедінов.

Як повідомлялося, 2 жовтня 2019 року Південний окружний військовий суд визнав Нарімана Мемедемінова винним у «публічних закликах до терористичної діяльності», і засудив його до 2,5 років позбавлення волі в колонії-поселенні, заборонивши також займатися адмініструванням сайтів протягом двох років.

За даними правозахисного центру «Меморіал», переслідування Мемедемінова пов'язане з його активною ненасильницькою правозахисною і журналістською діяльністю, а також із критикою російських правоохоронних органів.

Фото: Кримська солідарність