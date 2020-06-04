Сейтосманова могли етапувати з ростовського СІЗО у Башкортостан - адвокат

Про це в Facebook повідомляє Кримська солідарність з посиланням на адвоката Еміля Курбедінова.

«Ми відправили відповідні заяви із запитом про те, де він знаходиться. Лише 3 червня ми отримали інформацію про імовірне місце його направлення - в Республіку Башкортостан», - повідомив Курбедінов.

За його словами, тривалий час про місцезнаходження Енвера Сейтосманова нічого не було відомо, оскільки «є певні проблеми з пенітенціарною системою цієї республіки».

Як повідомив Курбедінов, кримські адвокати зверталися в прокуратуру Башкортостану і Федеральну службу виконання покарань (ФСВП), «щоб нам надали інформацію, в тому числі і по інших засуджених, які перебувають там - це і Руслан Зейтуллаєв, і брати Абдуллаєві й інші».

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Як повідомлялося, 19 травня стало відомо про етапування Енвера Сейтосманова з ФКУ СІЗО-1 Ростова-на-Дону в російську колонію.

34-річний Сейтосманов був затриманий та арештований 10 травня 2018 року в селі Тилове Балаклавського району Севастополя. 5 грудня 2019 року Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив його до 17-ти років колонії суворого режиму, визнавши його винним в «організації діяльності терористичної організації» (ч.2 ст. 205 КК РФ).

16 квітня 2020 року в Військовому апеляційному суді міста Власиха Московської області при розгляді апеляційної скарги на вирок суду першої інстанції це рішення було залишене чинним.