Кримського татарина Сейтосманова етапували у російську колонію

Кримського політв'язня Енвера Сейтосманова, засудженого Південним окружним військовим судом до 17-ти років арешту, етапували у російську колонію.

Про це Кримська солідарність повідомляє в Facebook з посиланням на адвоката Еміля Курбедінова.

«Куди ФСВП доставить його в підсумку, ми не знаємо. Про це, як правило, стає відомо тільки після того, як ФСВП письмово повідомляє родичів, або в колонії адміністрація надає можливість здійснити офіційний дзвінок. Будемо тримати ситуацію на контролі», - прокоментував адвокат.

34-річного Енвера Сейтосманова було затримано 10 травня 2018 року у Балаклавському районі, в Севастополі.

Проти нього порушено кримінальну справу за ч. 2 ст.205.5 КК РФ (участь у діяльності терористичної організації), проте пізніше суд перекваліфікував обвинувачення за ч. 1 ст. 205 КК РФ (Організація діяльності терористичної організації).

5 грудня 2019 року Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив кримського мусульманина Енвера Сейтосманова до 17 років суворого режиму.

16 квітня 2020 року в Військовому апеляційному суді міста Власіха Московської області відбувся розгляд апеляційної скарги адвокатів Еміля Курбедінова і Сергія Легостова на вирок суду першої інстанції Енверу Сейтосманову. Військовий апеляційний суд залишив вирок Сейтосманову в силі.

На думку адвокатів, які працюють з даною категорією справ, протягом усього слідства не надано жодного доказу провини і причетності підсудних до терористичних актів або насильства.

Фото: Кримська солідарність