ФСБ допитувала викраденого військового про охорону кордону з окупованим Кримом — адвокат

Співробітники ФСБ розпитували затриманого українського військовослужбовця Євгена Добринського про охорону адмінкордону між анексованим Кримом та Херсонською областю.

Про це повідомив його адвокат Іслям Веліляєв, передає "Крим.Реалії".

"Запитували, де і в якій частині він проходить службу, який порядок здійснення охорони державного кордону в частині, де він служив, які входять засоби захисту інформації, ідентифікації людей. Багато було питань про ведення військової служби", - повідомив адвокат.

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Веліляєв зазначив, що рекомендував Добринському не відповідати на ці питання.

"За моєю рекомендацією, ми відмовилися давати свідчення. Бо ці відомості мають службовий характер. Він на сьогодні є військовослужбовцем, тому ми відмовилися давати докладні пояснення з приводу його служби", - підкреслив адвокат.

За словами Веліляєва, допит Євгена Добринської тривав приблизно півтори години.

"Він же військовий. Він розуміє, що на дані питання не бажано відповідати. Дані відповіді будуть сприйняті негативно щодо нього", - каже адвокат.

Як повідомлялося, боєць 95-ї бригади Євген Добринський зник у суботу зранку біля адмінмежі з окупованим Кримом. Неподалік від місця несення служби зниклого військового виявили сліди боротьби.

Через кілька днів у ФСБ Росії заявили, що українського військового було затримано, щодо нього порушено кримінальну справу «про незаконний перетин кордону Росії».

За версією правоохоронців, десантника викрали.

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Адвокат Іслям Веліляєв готує апеляцію на арешт українського військовослужбовця Євгена Добринського, якого 3 червня підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя взяв під варту до 1 липня.