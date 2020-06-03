Військовий омбудсман хоче від окупантів пояснень щодо затримання нашого десантника

Уповноважений у справах захисту прав військовослужбовців України Олег Чуйко звернувся до правоохоронних органів Російської Федерації та уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової щодо з’ясування правових підстав затримання громадянина України — десантника Євгена Добринського.

Про це йдеться у повідомленні офісу Омбудсмана України.

"Уповноваженим, за фактом арешту Євгенія Добринського «Київським районним судом міста Сімферополя», спрямовано відповідні листи міністру закордонних справ України, правоохоронним органам Російської Федерації та Уповноваженому з прав людини в РФ Тетяні Москальковій щодо з’ясування правових підстав затримання громадянина України, процесуального статусу та дотримання його прав під час проведення попереднього слідства, зокрема, права на захист та справедливий суд", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Офісом Омбудсмана було терміново направлено запити до відповідних органів сектору безпеки та оборони.

Також Уповноважений з прав людини ВР Людмила Денісова, на чиєму особистому контролі перебуває це питання, звернулася з проханням до міністра МЗС Дмитра Кулеби забезпечити військовослужбовця ЗСУ Євгенія Добринського відповідною правовою допомогою.

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Як повідомлялося, боєць 95-ї бригади Євген Добринський зник у суботу зранку біля адмінмежі з окупованим Кримом. Неподалік від місця несення служби зниклого військового виявили сліди боротьби.

Через кілька днів у ФСБ Росії заявили, що українського військового було затримано, щодо нього порушено кримінальну справу «про незаконний перетин кордону Росії».

За версією правоохоронців, десантника викрали.

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Адвокат Іслям Веліляєв готує апеляцію на арешт українського військовослужбовця Євгена Добринського, якого 3 червня підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя взяв під варту до 1 липня.