Російські ЗМІ поширюють фейки про зниклого на Чонгарі українського десантника

Російські ЗМІ почали публікувати фейкову інформацію про зниклого на Чонгарі військовослужбовця 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, яка спрямована на дискредитацію Збройних сил України.

Про це у Facebook повідомляє Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

«Російські пропагандистські ЗМІ публікують фейкову інформацію, що нібито наш військовослужбовець був в стані алкогольного сп’яніння та під дією наркотичних речовин сам опинився на території України, тимчасово незаконно окупованій РФ. Це було прогнозовано!», - йдеться у повідомленні.

У командуванні ДШВ наголошують, якби така інформація відповідала дійсності, відеозвернення з відповідною експертизою були б опубліковані першого ж дня, а не через три доби. Там вважають, що саме такий мінімальний термін потрібен спецслужбам РФ, аби психологічно зламати затриманого, погрожуючи розправою та іншими діями.

Зазначається, що на відео український десантник виглядає пригніченим. Він говорить заздалегідь підготовлений текст. Не виключено, що військовий перебуває під дією спецпрепаратів.

«Ми робимо все, щоб швидше повернути нашого військовослужбовця старшого солдата Євгенія Добринського додому! Десант своїх не залишає!», - додають у командуванні.

Як повідомляв Укрінформ, 30 травня приблизно о п’ятій ранку, на адмінкордоні анексованого Росією Криму з Херсонською областю, біля Чонгара, зник військовослужбовець 95-ї десантно-штурмової бригади Євген Добринський, який перебував на одному з військових об’єктів.

СБУ задокументувала факт незаконного затримання молодшого сержанта Держприкордонслужби України представниками ФСБ Росії на адміністративному кордоні з окупованих Кримом. В СБУ стверджують, що російські спецслужби катували українського прикордонника.

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У Військовій службі правопорядку ЗСУ запевнили, що військовий, якого 1 червня знайшли з вогнепальним пораненням на Херсонщині, не є зниклим на Чонгарі військовим 95-ї бригади.