ФСБ підтвердила затримання українського десантника на адмінмежі з Кримом - ЗМІ

ФСБ Росії стверджує, що український військовий Євген Добринський «намагався перетнути» адміністративний кордон між Кримом і Херсонською областю, у зв'язку з чим проти нього порушено кримінальну справу.

Про це повідомляє Крим.Реалії з посиланням на російські ЗМІ.

«ФСБ Росії стверджує, що український військовий, який «намагався перетнути» адмінкордон між Херсонською областю та Кримом, затриманий російськими силовиками, проти нього порушили кримінальну справу «про незаконний перетин кордону Росії», - йдеться у повідомленні.

«Прикордонним управлінням ФСБ Росії по Республіці Крим за незаконний перетин державного кордону з України в Росію затриманий військовослужбовець Збройних сил України Добринський Є.В. 1992 року народження в стані алкогольного сп'яніння без документів, які засвідчують особу», - цитує ФСБ російське інформаційне агентство ТАСС.

Як повідомлялося, раніше Військова служба правопорядку у Збройних силах України заявила, що 30 травня, приблизно о п'ятій ранку, на адмінкордоні анексованого Росією Криму з Херсонською областю, біля Чонгара, зник український військовий. За словами керівника служби по зв'язках з громадськістю командування десантно-штурмових військ ЗСУ, майора Валентина Шевченка, зниклий - військовослужбовець 95-ї десантно-штурмової бригади Євген Добринський.

СБУ задокументувала факт незаконного затримання молодшого сержанта Держприкордонслужби України представниками ФСБ Росії на адміністративному кордоні з окупованих Кримом. В СБУ стверджують, що російські спецслужби катували українського прикордонника.