Бутусов: Викрадений на адмінкордоні з Кримом військовий - в руках спецслужб РФ

Викрадений на кордоні з окупованим Кримом український військовослужбовець перебуває в руках співробітників російських спецслужб, які "телефонували в батальйон", щоб уточнити особисті дані українця.

Про це в Facebook написав журналіст Юрій Бутусов, повідомивши прізвище українця.

«Він знаходиться на окупованій Росією території в Криму ... Приблизно о 10.00 представник російських спецслужб зателефонував у батальйон, уточнювали особисті дані солдата, очевидно, противник оформлятиме Добринського як такого, що порушив кордон РФ», - написав Бутусов.

Журналіст також назвав найменування батальйону, де служив викрадений.

«Близько 5.00 30 травня на спостережному пункті "Берлога" поблизу залізничного мосту на лінії контролю з Кримом було викрадено під час несення служби старшого солдата 13-го батальйону 95-ї десантно-штурмової бригади Євгена Добринського», - повідомив Бутусов, зазначивши, що «ймовірність добровільного переходу Добринського на сторону противника відсутня».

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Він уточнив, що в ніч на 30 травня Добринський перебував на посту один і в момент викрадення був без зброї. Журналіст припустив, що «противник використовуватиме нашого солдата в своїй пропаганді».

За даними Бутусова, «військове командування направило наказ посилити несення вартової служби в даному районі, для чергування на постах направлятиме не менше двох військовослужбовців, доповіді отримуватиме кожну годину, в разі відсутності зв'язку з постом негайно направлятиме для перевірки резервну групу».

Як повідомляв Укрінформ, 30 травня біля півострова Чонгар на адмінкордоні з окупованих Кримом зник український військовослужбовець. Пошукові заходи не принесли результату. За попередньою інформацією, яку опублікувала військова служба правопорядку у Збройних Силах України, «неподалік від наглядового поста були виявлені сліди боротьби з невідомими особами», в зв'язку з чим у ЗСУ припустили, що військовослужбовця під час несення служби було викрадено.