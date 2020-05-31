На адмінкордоні з окупованим Кримом викрали українського військового

Військова служба правопорядку у ЗСУ повідомляє, що 30 травня поблизу півострова Чонгар на адмінкордоні з окупованих Кримом зник український військовослужбовець.

Як повідомила військова служба правопорядку у Збройних Силах України, наразі розглядається версія викрадення.

"30 травня близько п'ятої години ранку в районі півострова Чонгар під час несення служби на спостережному посту було виявлено відсутність військовослужбовця одного з підрозділів Збройних сил України", - повідомили в ЗСУ.

Після зникнення почалися пошукові заходи, які наразі не принесли результату.

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Повідомляється, що поблизу місця служби військового "виявлені сліди боротьби з невідомими особами".

"За попередньою інформацією, військовослужбовець під час несення служби був викрадений. Неподалік наглядового поста були виявлені сліди боротьби з невідомими особами", - заявили в ЗСУ.

Наразі вживаються всі необхідні заходи щодо встановлення місця знаходження військовослужбовця, а матеріали щодо даної події оперативно передані до правоохоронних органів.