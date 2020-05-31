На адмінкордоні з окупованим Кримом викрали українського військового
Як повідомила військова служба правопорядку у Збройних Силах України, наразі розглядається версія викрадення.
"30 травня близько п'ятої години ранку в районі півострова Чонгар під час несення служби на спостережному посту було виявлено відсутність військовослужбовця одного з підрозділів Збройних сил України", - повідомили в ЗСУ.
Після зникнення почалися пошукові заходи, які наразі не принесли результату.
Повідомляється, що поблизу місця служби військового "виявлені сліди боротьби з невідомими особами".
"За попередньою інформацією, військовослужбовець під час несення служби був викрадений. Неподалік наглядового поста були виявлені сліди боротьби з невідомими особами", - заявили в ЗСУ.
Наразі вживаються всі необхідні заходи щодо встановлення місця знаходження військовослужбовця, а матеріали щодо даної події оперативно передані до правоохоронних органів.