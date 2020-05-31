Зникнення військового на межі з Кримом: у ЗСУ повідомили нові подробиці

Місце служби бійця 95-ї десантно-штурмової бригади Євгена Добринського, якого ймовірно викрали російські спецслужби, розташоване приблизно за тисячу метрів від межі з анексованим Кримом.

Про це повідомляє портал Крим.Реалії з посиланням на начальника служби зі зв'язків з громадськістю командування десантно-штурмових військ ЗСУ майора Валентина Шевченка.

«За попередньою інформацією, він міг бути викрадений, адже неподалік розміщення військовослужбовця до даного об'єкта були виявлені сліди боротьби. Хочу зазначити, що особливий склад, який задіяний в несенні служби в даному районі, має при собі зброю, боєприпаси та засоби радіозв'язку. На цих військових об'єктах проводилося чергування по кілька військовослужбовців. Хочемо відразу сказати, що зброя й амуніція даного військовослужбовця в наявності», – розповів Шевченко.

Він зазначив, що разом з Євгеном Добринським було ще кілька українських військових. Всі обставини, деталі та факти з'ясовують працівники правоохоронних органів.

«В даний час проводяться слідчі та розшукові дії співробітників правоохоронних органів – це військова служба правопорядку, військова прокуратура, ДБР», – додав Шевченко.

Як повідомляв Укрінформ, 30 травня біля півострова Чонгар на адмінкордоні з окупованих Кримом зник український військовослужбовець. Пошукові заходи не принесли результату. За попередньою інформацією, яку опублікувала військова служба правопорядку у Збройних Силах України, «неподалік від наглядового поста були виявлені сліди боротьби з невідомими особами», у зв'язку з чим у ЗСУ припустили, що військовослужбовця під час несення служби було викрадено.