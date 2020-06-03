Викраденого у Криму українського військового посадили в СІЗО

Адвокат Іслям Веліляєв готує апеляцію на арешт українського військовослужбовця Євгена Добринського, якого 3 червня підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя взяв під варту до 1 липня.

Про це Веліляєв розповів у коментарі Крим.Реалії.

За його словами, українського військового помістили в СІЗО Сімферополя.

«На постанову суду мною буде подана апеляційна скарга протягом трьох днів. В подальшому буде розглядатися у Верховному суді Криму. Я вважаю, що даний запобіжний захід є необґрунтованим з урахуванням того, що даний злочин відноситься до категорії незначного. Єдиною підставою для обрання запобіжного заходу було те, що не було осіб, які б могли за нього поручитися», - пояснив адвокат.

Він зазначив, що просив продовжити термін затримання військового до 72 годин, щоб знайти його рідних на материковій частині України, зняти житло для підзахисного і просити відпустити його під домашній арешт.

«Він (Добринський -) почуваться нормально, але розуміє, що підвів, скажімо так, що це для нього таке важке випробування», - сказав адвокат.

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Як повідомляв Укрнінформ, 30 травня, приблизно о п'ятій годині ранку, на адмінкордоні анексованого Росією Криму з Херсонською областю, біля Чонгара, пропав український військовослужбовець.

У ВСУ розповіли, що місце несення служби українського військового знаходиться приблизно за тисячу метрів. За словами начальника служби зі зв'язку з громадськістю командування десантно-штурмових військ ЗСУ майора Валентина Шевченко, пропав Євген Добринський - військовослужбовець 95-ї десантно-штурмової бригади, який знаходився на одному з військових об'єктів. Він уточнив, що неподалік від розміщення зниклого військового виявили сліди боротьби.

Через кілька днів у ФСБ Росії заявили, що українського військового було затримано, щодо нього порушено кримінальну справу «про незаконний перетин кордону Росії».