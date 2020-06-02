Amnesty закликає підтримати дітей кримськотатарських політв'язнів

Представництво Amnesty International в Україні закликало підтримати дітей заарештованих кримських активістів і правозахисників, яких російська окупаційна влада розлучила з батьками.

Текст петиції Amnesty International в Україні опублікований на її сторінці в Facebook.

«Неприпустимо, щоб діти ставали свідками протиправних дій щодо їхніх батьків чи, тим паче, страждали від емоційного чи фізичного тиску на них через позицію батьків», - йдеться у повідомленні.

Amnesty International пропонує підписати петицію із закликом відпустити батька двох дітей Еміра-Усеїна Куку.

Також правозахисники закликають написати листа з вимогою звільнити Сервера Мустафаєва, якого розлучили з його чотирма дітьми.

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У міжнародній правозахисній організації нагадали, що Емір-Усеїн Куку був організатором мітингу пам'яті депортації кримських татар у 2014 році. Його затримали в Ялті 11 лютого 2016 року і засудили на 12 років з обмеженням свободи на 1 рік, за звинуваченням у причетності до забороненої в РФ організації «Хізб ут-Тахрір».

Сервер Мустафаєв був затриманий 21 травня 2018 року. Його обвинувачують за ч. 2 ст. 205.5 ( «Участь в діяльності терористичної організації») і ст. 278 КК РФ («Підготовка насильницького захоплення влади»). Кримінальне переслідування Мустафаєва пов'язане з активною ненасильницькою правозахисною діяльністю, критикою російських правоохоронних органів і влади. Політв'язень брав активну участь в діяльності громадського руху «Кримська солідарність».

Емір-Усеин Куку і Сурвер Мустафаєв визнані організацією Amnesty International в'язнями совісті.