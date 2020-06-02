Україна не допомагатиме Росії вирішувати її проблеми як держави-окупанта – Кулеба
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Ми уважно стежимо за подіями, які відбуваються на Кримському півострові. Безумовно, там ситуація, я б навіть сказав, більш ніж критична. І немає жодних інструментів її вирішення з точки зору держави-окупанта – Російської Федерації. Але ми не плануємо допомагати Росії вирішувати її проблеми як окупанта», - зазначив Кулеба.
Глава МЗС наголосив, що відповідно до міжнародного права, цілковиту відповідальність за ситуацію на анексованому півострові несе держава-окупант.
Як повідомлялося, на базі Мінреінтеграції працює робоча група з розробки стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, частина цього документу буде непублічною.