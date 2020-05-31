В окупованому Криму нарахували 546 випадків COVID-19

За минулу добу в окупованому Криму виявили 10 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. Загалом на півострові разом із Севастополем зареєстрували 546 заражень COVID-19.

Про це у Facebook повідомляє Кримська правозахисна група.

"Десять нових випадків зараження COVID-19 зафіксовано в Криму 30 травня 2020 року", - йдеться в повідомленні з посиланням на так зване "міжрегіональне управління Росспоживнагляду" по Криму і Севастополю.

Із виявлених 10 випадків захворювання на COVID-19 п'ять - проходили безсимптомно.

У Севастополі, за інформацією сайту окупаційного "уряду" міста, нових випадків захворювання на COVID-19 не виявлено.

Загальна кількість тих, хто заразився коронавірусом, у Криму з початку пандемії - 385, померли 11 осіб. У Севастополі - 161 хворий, троє померли. У підсумку, в Криму і Севастополі офіційно зареєстровано «владою» 546 випадків COVID-19, з них 14 смертельних.

Фото: ATR