Плутанина з інфографікою: видання Le Monde "повернуло" Крим Україні

Популярне і впливове французьке видання Le Monde виправило помилку в інфографіці, на якій тимчасово окупований український півострів Крим позначений як територія Росії.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Франції, ідеться про мапу з інфографікою, яка відображає епідеміологічну ситуацію у світі щодо коронавірусної хвороби COVID-19.

Проєкт «Коронавірус: візуалізація епідемії у Франції та у світі» виходить у газеті з 5 травня та оновлюється двічі на день.

Станом на першу половину дня 26 травня при наведенні курсору на територію Кримського півострова на інтерактивній епідеміологічній мапі світу зазначалося, що Крим - це Росія, та наводилися дані про показники епідемії відносно цієї країни.

Водночас на даний момент ця помилка, яка суперечить офіційній позиції Франції, Євросоюзу та загалом усього демократичного цивілізованого світу щодо невизнання тимчасового окупованого Криму російським, – виправлена.

Наразі на карті Le Monde Крим – це Україна.

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Як повідомлялося, міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.