Прокуратура АРК направила в суд справу судді-зрадниці
Про це інформує пресслужба прокуратури АРК.
«Прокуратура автономії скерувала до суду обвинувальний акт відносно колишньої судді Київського районного суду м. Сімферополя Автономної Республіки Крим за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада)», - йдеться у повідомленні.
Слідство встановило, що українка, будучи суддею Київського райсуду м. Сімферополя Автономної Республіки Крим, після окупації півострова у 2014 році зрадила присязі на вірність народу України, перейшовши на службу до незаконно створених судових органів держави-окупанта.
За даними правоохоронців, ця жінка брала безпосередню участь у формуванні та організації роботи окупаційних судів, сприяючи таким чином окупації півострова, забезпечуючи становлення і зміцнення окупаційної адміністрації та надаючи допомогу РФ у проведенні підривної діяльності проти України.
Зокрема, як уточнюють у відомстві, вона у складі незаконно створеного «Київського районного суду м. Сімферополя Республіки Крим» виносила «судові рішення» у справах за російським законодавством.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 12 до 15 років.