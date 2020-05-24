У кримській прокуратурі розповіли про справи, в яких фігурує Поклонська

Прокуратура Автономної республіки Крим повідомила колишній "прокурорці" анексованого Криму Наталії Поклонській, яка нині є "депутатом" Держдуми Росії за підсумками незаконних виборів, про дві підозри за кількома статтями.

Водночас Поклонська фігурує в низці розслідувань, за якими про підозру їй не повідомляли, повідомили "Крим.Реалії" у пресслужбі прокуратури АРК.

Зокрема, як пояснили у відомстві, Поклонській повідомили по підозру в злочині, передбаченому частиною 1 статті 255 Кримінального кодексу України – "створення злочинної організації". Вказується, що Поклонська та група інших осіб, в тому числі російський голова Криму Сергій Аксьонов та російський спікер парламенту Криму Володимир Константинов, створили злочинну організацію "з метою здійснення тяжких та особливо тяжких злочинів на території Автономної республіки Крим, а також брали в ній участь".

Підозру Поклонський також оголосили за частиною 3 статті 146 – «незаконне позбавлення волі та викрадення людини». Йдеться про «справу кримських терористів», за яким у 2014 році в Криму були затримані та потім засуджені в Росії кримчани Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Геннадій Афанасьєв та Олексій Чирній.

Також Поклонська підозрюється прокуратурою АРК в «порушенні законів та звичаїв війни» – цей злочин передбачає частина 1 статті 438 ККУ.

"У підозрі є два епізоди, які інкримінуються як воєнний злочин. Представляючи окупаційну владу, Поклонська брала участь у забороні Меджлісу кримськотатарського народу, а також причетна до незаконного переслідування учасників мітингу 26 лютого 2014 року", – повідомили у правоохоронному відомстві.

Поклонська також фігурує в низці українських розслідувань, за якими їй наразі не висувалися підозри. Зокрема, в прокуратурі Криму вказують на участь Поклонської у виборах до Держдуми Росії як кандидатки від анексованого Криму, чим вона "завдала шкоди суверенітету України". Ознаки цього злочину класифікується за частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України – "державна зрада".

Нагадаємо: Наталія Поклонська — колишній український юрист, яка після окупації Криму у 2014 році перейшла на бік Росії. Указом президента РФ Путіна була призначена "прокурором" окупованого Криму. Згодом була обрана до Державної Думи РФ.