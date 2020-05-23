Нацполіція доповнить підозру Гіркіну у вбивствах українців – Геращенко

Національна поліція доповнить підозру ексофіцеру ФСБ Ігорю Гіркіну щодо вбивств українців.

Про це в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Для мене було важливо почути, і це є доказовою базою – вперше покидьок і терорист Гіркін назвав себе (в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону – ред.) прямо причетним до організації вбивств трьох громадян України. Тому Нацполіція, по узгодженню з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, на сьогоднішній момент буде доповнювати підозру в убивстві українських громадян Гіркіну. Ми вважаємо, що це буде серйозною доказовою базою", - сказав Геращенко.

Геращенко запевнив, що "ми пам’ятаємо про кожного вбитого на війні, і допомагаємо тим, кому можемо допомогти".

Як повідомляв Укрінформ, Міжнародна Спільна слідча група заявила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року вона назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі — громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Ігор Гіркін, якого також називають Стрєлков, неодноразово визнавав, що брав активну участь в процесі анексії Криму Росією.

У 2014 році він перебував на посаді "міністра оборони" сепаратистів з так званої "Донецької народної республіки".

Саме він повідомив у Twitter, що сепаратисти збили літак, який пізніше виявився пасажирським малайзійським Боїнгом MH17. В результаті атаки загинули 298 людей.