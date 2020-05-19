СБУ: інтерв’ю з Поклонською та Гіркіним є ініціативою журналіста Гордона

Проведення інтерв’ю з "експрокурором Криму" Наталією Поклонською та терористом Ігорем Гіркіним (Стрєлковим) є ініціативою журналіста Дмитра Гордона.

Про це повідомляє Служба безпеки України у Telegram.

"Служба безпеки України повідомляє, що проведення інтерв’ю з Наталією Поклонською та Ігорем Гіркіним (Стрєлковим) є ініціативою журналіста Дмитра Гордона", - йдеться у повідомленні.

Водночас в СБУ додали, що вся інформація, озвучена в цих інтерв’ю, вже детально аналізується співробітниками Служби на предмет її використання як додаткових доказів захоплення Російською Федерацію території України та фактичного розв’язання війни на сході нашої держави.

Раніше Гордон повідомив, що записав інтерв’ю з "експрокурором Криму" Поклонською та колишнім ватажком бойовиків "ДНР" Гіркіним "у співдружності" зі спецслужбами України, а ці матеріали вже направив у Гаагу.

Водночас у пресцентрі СБУ повідомили Укрінформу, що Служба безпеки вивчає останні інтерв'ю Гордона, зокрема запис із Поклонською та Гіркіним. Після цього СБУ дасть правову оцінку.

Як повідомлялося, 18 травня на сайті інтернет-видання "ГОРДОН" з'явилося інтерв'ю Дмитра Гордона з одним із ватажків бойовиків "ДНР" 2014 року, "міністром оборони ДНР" Ігорем Гіркіним (Стрєлковим).

Минулого тижня Гордон оприлюднив запис інтерв'ю з колишнім "прокурором Криму" Наталією Поклонською.