СБУ: інтерв’ю з Поклонською та Гіркіним є ініціативою журналіста Гордона

СБУ: інтерв’ю з Поклонською та Гіркіним є ініціативою журналіста Гордона

Укрінформ
Проведення інтерв’ю з "експрокурором Криму" Наталією Поклонською та терористом Ігорем Гіркіним (Стрєлковим) є ініціативою журналіста Дмитра Гордона.

Про це повідомляє Служба безпеки України у Telegram.

"Служба безпеки України повідомляє, що проведення інтерв’ю з Наталією Поклонською та Ігорем Гіркіним (Стрєлковим) є ініціативою журналіста Дмитра Гордона", - йдеться у повідомленні.

Водночас в СБУ додали, що вся інформація, озвучена в цих інтерв’ю, вже детально аналізується співробітниками Служби на предмет її використання як додаткових доказів захоплення Російською Федерацію території України та фактичного розв’язання війни на сході нашої держави.

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Раніше Гордон повідомив, що записав інтерв’ю з "експрокурором Криму" Поклонською та колишнім ватажком бойовиків "ДНР" Гіркіним "у співдружності" зі спецслужбами України, а ці матеріали вже направив у Гаагу.

Водночас у пресцентрі СБУ повідомили Укрінформу, що Служба безпеки вивчає останні інтерв'ю Гордона, зокрема запис із Поклонською та Гіркіним. Після цього СБУ дасть правову оцінку.

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Як повідомлялося, 18 травня на сайті інтернет-видання "ГОРДОН" з'явилося інтерв'ю Дмитра Гордона з одним із ватажків бойовиків "ДНР" 2014 року, "міністром оборони ДНР" Ігорем Гіркіним (Стрєлковим).

Минулого тижня Гордон оприлюднив запис інтерв'ю з колишнім "прокурором Криму" Наталією Поклонською.

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