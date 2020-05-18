У ГПУ пояснили, як може бути використане інтерв’ю Гіркіна

Заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов наголосив, що використовувати інтерв'ю підозрюваних та обвинувачених осіб у розслідуваннях "достатньо розповсюджена світова практика".

Про це він сказав у коментарі ВВС Україна у зв'язку з інтерв'ю, яке український журналіст Дмитро Гордон взяв у екслідера сепаратистів Ігоря Гіркіна.

"Такі інтерв'ю цінні додатковим фактажем, деталями. Наприклад, так звана "прокурор" Криму підтвердила те, що їй відомо про підозру та кримінальне переслідування проти неї в Україні", - зазначив Мамедов.

Заступник генпрокурора додав, що Гіркін під час свого інтерв'ю також розказав про конкретні факти вчинення ним особливо тяжких злочинів.

"Я не виключаю можливість, що у майбутньому ця інформація стане предметом розгляду і перального", - сказав він.

За словами Мамедова, особливу цінність для слідства має інформація щодо контролю та постачання зброї незаконним збройним формуванням з Російської Федерації.

Як повідомляв Укрінформ, Служба безпеки України дасть правову оцінку інтерв'ю Дмитра Гордона, зокрема з Ігорем Гіркіним, після вивчення матеріалу.

Сьогодні на сайті інтернет-видання "ГОРДОН" з'явилося інтерв'ю Дмитра Гордона з одним із ватажків бойовиків "ДНР" 2014 року, так званим міністром оборони "ДНР" Ігорем Гіркіним (Стрєлковим).

Міжнародна Спільна слідча група заявила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську. 19 червня 2019 року вона назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі - громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Ігор Гіркін, якого також називають Стрєлков, неодноразово визнавав, що брав активну участь в процесі анексії Криму Росією.

У 2014 році він перебував на посаді "міністра оборони" сепаратистів з так званої "Донецької народної республіки",

Саме він повідомив у Twitter, що сепаратисти збили літак, який пізніше виявився пасажирським малайзійським Боїнгом MH17. У результаті атаки загинули 298 людей.

Крім того, на початку травня Гордон виклав у Youtube запис інтерв’ю, яке він узяв у Поклонської.

Наталія Поклонська - колишній український юрист, яка після окупації Криму в 2014 році перейшла на бік Росії. Указом президента РФ Путіна була призначена "прокурором" окупованого Криму. Згодом була обрана до Державної Думи РФ.

В Україні проти Поклонської порушено низку кримінальних справ, у тому числі за державну зраду і причетність до незаконної заборони Меджлісу кримськотатарського народу.