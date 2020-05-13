Прокуратура АРК використає інтерв’ю Поклонської у кримінальному провадженні проти неї
Про це в ефірі проєкту Радіо Свобода Радіо "Крим.Реалії" повідомив прокурор відділу прокуратури АРК Кирило Копійка.
"Вся інформація, що міститься в зазначеному інтерв’ю, буде долучена до матеріалів кримінального провадження і йому буде дана оцінка", – наголосив Копійка.
Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає, що інтерв’ю Поклонської Гордону ображає тих, хто зараз в Криму позбавлені волі, зокрема і через дії Поклонської.
Нагадаємо: напередодні український журналіст Дмитро Гордон виклав у Youtube запис інтерв’ю, яке він узяв у Поклонської.
Наталія Поклонська - колишній український юрист, яка після окупації Криму в 2014 році перейшла на бік Росії. Указом президента РФ Путіна була призначена "прокурором" окупованого Криму. Згодом була обрана до Державної Думи РФ.
В Україні проти Поклонської порушено низку кримінальних справ, у тому числі за державну зраду і причетність до незаконної заборони Меджлісу кримськотатарського народу.