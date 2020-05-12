Поклонська може давати інтерв'ю лише як обвинувачена - представник Президента в АРК

Українські правоохоронні органи та органи міжнародного кримінального правосуддя мають надати належну оцінку діям колишнього "прокурора" Криму Наталії Поклонської.

На цьому наголосив постійний представник Президента України в Криму Антон Кориневич, коментуючи у Facebook інтерв'ю Поклонської українському журналістові, що вийшло напередодні.

«Єдині інтерв’ю та бесіди з особами, які обвинувачуються у вчиненні тяжких злочинів (зокрема злочинів проти основ національної безпеки України, воєнних злочинів, переслідуванні проукраїнських активістів та неправомірній забороні діяльності Меджлісу кримськотатарського народу), які ми можемо та будемо слухати, - це свідчення таких осіб у рамках відповідних кримінальних проваджень у статусі обвинувачених», - зазначив Кориневич.

За його словами, такі особи мають нести відповідальність за вчинення держзради та воєнних злочинів.

Кориневич також наголосив, що особи, які своїми діями напряму сприяли окупації частини території України, не можуть і не будуть вважатися голосом кримчан, бо спотворюють факти та істину у своїх твердженнях.

«Належну оцінку діям громадянки України Поклонської Н. нададуть українські правоохоронні органи та органи міжнародного кримінального правосуддя», - заявив він.

Напередодні український журналіст Дмитро Гордон виклав у Youtube запис інтерв’ю, яке він узяв у Поклонської.

Наталія Поклонська - колишній український юрист, яка після окупації Криму в 2014 році перейшла на бік Росії. Указом президента РФ Путіна була призначена "прокурором" окупованого Криму. Згодом була обрана до Державної Думи РФ.

В Україні проти Поклонської порушено низку кримінальних справ, у тому числі за державну зраду і причетність до незаконної заборони Меджлісу кримськотатарського народу.